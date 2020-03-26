Pazara çıkan 70 yaşındaki kadını evine polis götürdü ANTALYA'da semt pazarından evine dönerken, koronavirüs önlemleri kapsamında tramvaya alınmayan Sultan Şahin'in (70) yardımına polis yetişti.

ANTALYA'da semt pazarından evine dönerken, koronavirüs önlemleri kapsamında tramvaya alınmayan Sultan Şahin'in (70) yardımına polis yetişti. Vefa timinde görevli polisler tarafından pazar arabası ile birlikte ekip otosuna alınan Şahin, evine götürüldü.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi'nde meydana geldi. Yaşı itibariyle sokağa çıkması yasak olan Sultan Şahin, kimsesi olmadığı için evininin alışverişini yapmak amacıyla Topçular Mahallesi'nden Çarşamba Semt Pazarı'na gitti. Alışverişin ardından evine dönmek isteyen Şahin, koronavirüs önlemleri çerçevesinde tramvaya alınmadı, güvenlik görevlisi de durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye motorize yunus ekipleri sevk edildi. Motorize ekip, elinde eldiven ve yüzünde atkısı ile kendi önlemeni alan Sultan Şahin için arkadaşlarından yardım istedi. Bir süre sonra Şahin'in bulunduğu yere gelen Vefa timinde görevli polis ekibi, Sultan Şahin'i pazar arabasıyla birlikte ekip otosuna alıp evine götürdü.Polisin kendisine son derece kibar davrandığını söyleyen Sultan Şahin, dua ederek teşekkürlerini iletti.

Kaynak: DHA