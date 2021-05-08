Pazar yerleri Kovid-19 tedbirleri alınarak açıldı
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Pazar yerleri Kovid-19 tedbirleri alınarak açıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde pazarcılar tezgahlarını açtı.

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde pazarcılar tezgahlarını açtı.

Siirt Vali Vekili Resul Özdemir, beraberinde İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Yıldız ve diğer yetkililerle Güres Caddesi'ndeki semt pazarında incelemede bulundu.

Kovid-19 tedbirlerine göre açılan pazar yerinde bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymayarak kalabalık oluşturduğu görüldü.

Polis ve zabıta ekipleri, pazar çevresinde kurallara uyulması yönünde anonslar yaptı.

Pazar yerleri Kovid-19 tedbirleri alınarak açıldı
Pazar yerleri Kovid-19 tedbirleri alınarak açıldı
Pazar yerleri Kovid-19 tedbirleri alınarak açıldı
Pazar yerleri Kovid-19 tedbirleri alınarak açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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