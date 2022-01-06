Pazar yerinde omuzuna yorgun mermi düşmüştü, o maganda yakalandı

TOKAT (İHA) - Tokat'ta pazar alışverişi yapan bir kadının omuzuna yorgun mermi düşmesi olayının faili, mermi çekirdeğinde yapılan kriminal incelemesi sonucu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre olay; Mahmutpaşa Müdahalesinde kurulan pazar yerinde 18 Ağustos 2021 tarihinde meydana geldi. S.B (20) isimli kadın pazarda alışveriş yaparken omuzuna yorgun mermi isabet etti. Hastaneye kaldırılan kadının kolundaki mermi ameliyatla çıkartıldı. Yaşanan olayın ardından Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çay Mahallesinde yapılan düğünde havaya ateş edilmiş olabileceğini değerlendiren ekipler yol güzergahında yaptıkları incelemede 43 adet boş kovan ele geçirdi. Düğün konvoyunda bulunan üzerine ruhsatlı silahı olan şahıslar incelendi. 11 adet ruhsatlı silah muhafaza altına alınarak Samsun polis kriminal laboratuvarına gönderildi. Yapılan incelemede B.K (44) isimli şahsın tabancasının yapılan balistik incelemesinde yorgun mermi isabet eden kadının vücudundan ele geçen mermi çekirdeği ile uyumlu olduğu tespit edildi. Şahıs hakkında kasten yaralama genel güvenliğin tehlikeye sokulması 6136 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem başlatıldı. - TOKAT

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