Pazar yerinde öfkeli şahsın saldırısına uğrayan kadın, 4 yerinden bıçaklandı Tekirdağ'da öfkeli bir şahsın saldırısına uğrayan 55 yaşındaki kadın, 4 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Olayın şokunu üzerinden atamadığını ifade eden yaralı kadın, "Ansızın önüme çıktı" diye konuştu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde öfkeli bir şahsın saldırısına uğrayan 55 yaşındaki kadın, 4 yerinden bıçaklanarak yaralandı.

Olayın şokunu üzerinden atamadığını ifade eden yaralı kadın, "Ansızın önüme çıktı" diye konuştu. İddiaya göre, Pazartesi günleri kurulan semt pazarında alışverişe çıkan Ş.A. (55), öfkeli bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Karın ve kalça kısmına aldığı 4 bıçak darbesiyle yaralanan kadın, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"BENİ KARIN VE KALÇAMDAN BIÇAKLADI"

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Ş.A. "Pazar yerinde yürürken ansızın önüme çıkarak beni karın ve kalçamdan bıçakladı" diye konuştu.

Olayın şüphelisi K.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İHA