Pazar günü dükkanlar açık mı? Pazar günü yasak var mı İstanbul!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pazar günü dükkanlar açık mı? Pazar günü yasak var mı İstanbul!

Pazar günü dükkanlar açık mı? Pazar günü yasak var mı İstanbul!
Haberler.com - Haberler | Gündem

1 Temmuz itibari ile sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Hafta sonu kapalı olan bazı dükkanlar açıldı mı? Pazar günü dükkanlar açık mı? 1 Temmuz kararları! Bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Pazar günü marketler açık mı? 4 Temmuz Pazar günü yasak var mı? Detaylar haberimizde.

Son yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sokağa çıkma yasağı, aşı gibi konularda açıklamalarda bulundu. Peki, Pazar günü dükkanlar açık mı? Pazar günü yasak var mı İstanbul!

PAZAR GÜNÜ DÜKKANLAR AÇIK MI, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

1 Temmuz Kabine Toplantısı alınan kararlarda;

• 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılıyor.

• Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.

• Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Bu sebeple 4 Temmuz Pazar günü dükkanlar, marketler açık olacak.

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede 1 Temmuz 2021 sabah 05:00 itibariyle sokak kısıtlamalarının sona ereceği bildirildi. Bu sebeple bu gece sokağa çıkma yasağı bulunmuyor.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Seray Kaya Kemal Sunal Acun Ilıcalı
Spor Diego Costa Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pazar günü dükkanlar açık mı? Pazar günü yasak var mı İstanbul! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 16:34:36. #1.15#

title