Pazar günü dükkanlar açık mı? Pazar günü yasak var mı İstanbul!
1 Temmuz itibari ile sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Hafta sonu kapalı olan bazı dükkanlar açıldı mı? Pazar günü dükkanlar açık mı? 1 Temmuz kararları! Bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Pazar günü marketler açık mı? 4 Temmuz Pazar günü yasak var mı? Detaylar haberimizde.
Son yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sokağa çıkma yasağı, aşı gibi konularda açıklamalarda bulundu. Peki, Pazar günü dükkanlar açık mı? Pazar günü yasak var mı İstanbul!
PAZAR GÜNÜ DÜKKANLAR AÇIK MI, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
1 Temmuz Kabine Toplantısı alınan kararlarda;
• 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılıyor.
• Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.
• Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Bu sebeple 4 Temmuz Pazar günü dükkanlar, marketler açık olacak.
BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede 1 Temmuz 2021 sabah 05:00 itibariyle sokak kısıtlamalarının sona ereceği bildirildi. Bu sebeple bu gece sokağa çıkma yasağı bulunmuyor.