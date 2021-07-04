Pazar günü dükkanlar açık mı? Pazar günü yasak var mı İstanbul!

1 Temmuz itibari ile sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Hafta sonu kapalı olan bazı dükkanlar açıldı mı? Pazar günü dükkanlar açık mı? 1 Temmuz kararları! Bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Pazar günü marketler açık mı? 4 Temmuz Pazar günü yasak var mı? Detaylar haberimizde.