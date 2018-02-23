Paylaştığı Fotoğraf Sonrası Takipçileri Sneijder'in Eşine Sordu: Kalçanız Gerçek mi

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, geçtiğimiz günlerde instagram hesabından bir fotoğrafını paylaştı.

"KALÇANIZ GERÇEK Mİ SİLİKON MU?"

Takipçileri "Kalçanız gerçek mi, yoksa silikon mu?" diye sordu. Yolanthe, "Gördüğünüz her şey gerçek, estetik yok. Eşim böyle seviyor" cevabını verdi.

TÜRKİYE'DE TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ

Yolanthe Cabau, Türkiye'de kaldığı 4.5 yıl boyunca çeşitli reklam filmleri, katalog çekimleri ve sinema filmlerinde rol alarak dikkati çekmişti.

İşte Yolanthe Cabau'nun o paylaşımları;