Paylaş Benimle'nin sunucusu kimdir? Paylaş Benimle'nin sunucusu Gökhan Çınar kimdir? Gökhan Çınar kaç yaşında, aslen nerelidir?

TV8'in yeni projesi "Paylaş Benimle" izleyicilerin beğenisini kazandı. Çıkardığı konuklarla ses getiren Paylaş Benimle'nin sunucusu Gökhan Çınar son dönemde vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Paylaş Benimle'nin sunucusu Gökhan Çınar kimdir? Gökhan Çınar kaç yaşında, aslen nerelidir?

Paylaş Benimle'nin sunucusu Gökhan Çınar kimdir? YouTube videolarıyla dikkatleri çeken Gökhan Çınar, TV8'deki "Paylaş Benimle" programıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Vatandaşlar tarafından internette en çok araştırılan isimler arasında yer alan Gökhan Çınar ile ilgili merak edilen "Paylaş Benimle'nin sunucusu Gökhan Çınar kimdir? Gökhan Çınar kaç yaşında, aslen nerelidir?" soruları oldu. Gökhan Çınar ile ilgili detaylar haberimizde...

GÖKHAN ÇINAR KİMDİR?

1983 İstanbul doğumlu olan Gökhan Çınar, Psikoloji eğitimini Haliç Üniversitesi'nde YÖK Burslu olarak tamamladığı 2006 yılında Maltepe Üniversitesi'nin Klinik Psikoloji yüksek lisans programına kabul edildi. Lisans eğitimi süresinde, yüksek lisans sürecinde ve sonrasında Balıklı Rum Hastanesi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde nevroz ve psikoz servislerinde stajına ve psikolog olarak çalışmalarına devam etti. Türk Psikologlar Derneği'nin bir üyesi olarak alanda çalışmalarına devam ederken, yüksek lisans tezi olarak "Mesleki Adanmışlık" konusunda kapsamlı bir araştırmayı sürdürdü ve yüksek lisansını tamamladı.

2019 yılında "Utançla Yüzleşmek" başlıklı bir TEDx konuşması yapmıştır ve Türkiye'de ve yurt dışında çeşitli seminer ve etkinliklerde konuşmacı olarak yer almayı sürdürmektedir. Kafa Dergisi'nin yazarı, "Geçecek mi?" isimli kitabın yazarı, ortağı olduğu dijital platform Bana Göre Tv'de yayınlanan "Katarsis" ve "Katarsis X-TRA" programlarının yapımcısı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Youtube videolarıyla ismini duyuran Çınar, son dönemde TV8'de "Paylaş Benimle" programıyla izleyicilerin karşısına çıkmakta.