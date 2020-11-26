Payitaht'ın yeni sultanı Vildan Atasever!
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Payitaht'ın yeni sultanı Vildan Atasever!

26.11.2020 13:52 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:56
Payitaht'ın yeni sultanı Vildan Atasever!

Bülent İnal'ın oynadığı Sultan Abdülhamid Han'ın eşi Bidar Sultan karakterini canlandıran Özlem Conker'in diziye vedasıyla saraya gelecek olan Vildan Atasever, Payitaht'ın yeni sultanı olacak.

Bülent İnal'ın oynadığı Sultan Abdülhamid Han'ın eşi Bidar Sultan karakterini canlandıran Özlem Conker'in diziye vedasıyla saraya gelecek olan Vildan Atasever, Payitaht'ın yeni sultanı olacak. Ünlü oyuncu, Abdülhamid Han'ın tarihte bilinen son eşi ve en küçük şehzadesi Mehmet Abid Efendi'nin annesi Saliha Sultan olarak izleyici karşısına çıkacak.

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Kaynak: Hürriyet

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