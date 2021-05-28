Payitaht Canlı izle! TRT1 Payitaht 153. bölüm canlı izle! 28 Mayıs Payitaht full HD Canlı izle!

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Payitaht, 28 Mayıs 2021 tarihinde TRT1'de 153. bölümüyle ekrana geliyor. Ekranların sevilen dizisi Payitaht bugün TRT1'de 20.00'de yeni bölümü yayınlanacak. Payitaht canlı izle, yeni bölüm canlı izle! Payitaht 153. bölüm canlı izleme linki! Payitaht yeni bölümde neler olacak? Payitaht son bölümde neler oldu? Payitaht dizisi canlı izle! TRT1 Payitaht izle! Payitaht Canlı izle! 28 Mayıs Payitaht full HD Canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

PAYİTAHT 153. BÖLÜM ÖZETİ

Reval görüşmeleri sonrasında Rumeli'de isyan başlar. Sultan Abdülhamid'in isyanı durdurma çabaları yetersiz kalır. Karaso ve Prens Sebahattin, faaliyetlerini devam ettirebilmek için Paris'e yerleşirler. Sultan Abdülhamid sürpriz bir ismi vazifeden azleder. Bildiklerini anlatmasın diye Aliye'nin ölüm emri verilir. Mary hatalarını telafi etmeye çalışırken katil olur.

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