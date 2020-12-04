Payitaht Adbülhamit Bidar Sultan diziden ayrılıyor mu? Bidar Sultan diziden ayrılıyor mu?
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Payitaht Adbülhamit Bidar Sultan diziden ayrılıyor mu? Bidar Sultan diziden ayrılıyor mu?

04.12.2020 23:56 | Son Güncelleme: 04.12.2020 23:59
Payitaht Adbülhamit Bidar Sultan diziden ayrılıyor mu? Bidar Sultan diziden ayrılıyor mu?

TRT 1'in sevilen dizilerinden biri olan Payitaht Adbülhamit'te gözler Bidar Sultan'ın yazdığı mektuba çevrildi. Payitaht Adbülhamit Bidar Sultan diziden ayrılıyor mu? Bidar Sultan diziden ayrılıyor mu?

TRT 1'in sevilen dizilerinden biri olan Payitaht Adbülhamit'te gözler Bidar Sultan'ın yazdığı mektuba çevrildi.Payitaht Adbülhamit Bidar Sultan diziden ayrılıyor mu? Bidar Sultan diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar haberimizde...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT BİDAR SULTAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

TRT 1'in sevilen dizilerinden biri olan Payitaht Adbülhamit'te gözler Bidar Sultan'ın yazdığı mektuba çevrildi. Bidar Sultan diziden ayrılıyor mu? Bidar Sultan:"Dalından kopmuş bir yaprak veya kıyıya vuran bir kayık gibi hayatıma devam edeceğim. " dedi. Abdülhamit ise: Siz de beni Sultanımdan mahrum bıraktınız sözlerini kullandı. "

Payitaht Adbülhamit Bidar Sultan diziden ayrılacak mı, haberini öğrenir öğrenmez sitemizde takip edebilirsiniz.

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