Payitaht Abdülhamit final bölüm canlı yayın HD izle! Payitaht Abdülhamit yeni bölüm 147. bölüm full izle! Payitaht Abdülhamit 148. bölüm fragmanı yayı
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Payitaht Abdülhamit final bölüm canlı yayın HD izle! Payitaht Abdülhamit yeni bölüm 147. bölüm full izle! Payitaht Abdülhamit 148. bölüm fragmanı yayı

Payitaht Abdülhamit final bölüm canlı yayın HD izle! Payitaht Abdülhamit yeni bölüm 147. bölüm full izle! Payitaht Abdülhamit 148. bölüm fragmanı yayı
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Ekranları sevilen dizisi Payitaht Abdülhamit bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Payitaht Abdülhamit dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Payitaht Abdülhamit canlı izle! Payitaht Abdülhamit TRT1 canlı izle! Payitaht Abdülhamit son bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamit full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Payitaht Abdülhamit canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Payitaht Abdülhamit bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Payitaht Abdülhamit dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Payitaht Abdülhamit canlı izle, Payitaht Abdülhamit TRT1 canlı izle! Payitaht Abdülhamit son bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamit full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Payitaht Abdülhamit canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT KONUSU NE?

Payitaht Abdülhamid'in yeni sezon ilk bölümünde ise neler olacak:

Abdülhamid'in devleti payidar yapmak ve devleti düşmanların soktuğu cendereden kurtarmak için verdiği savaş devam etmektedir.

Sefirler Mürzsteg kararlarını Abdülhamid'e daha bildirmeden Abdülhamid Mürzsteg kararlarına karşı bir hamle yapar. Abdülhamid'in Akabe tren hattı hamlesi bütün taşları yerinden oynatır. Ticari dengeleri bozulan düşmanlar Abdülhamid'in karşısında birleşir.

Bidar, yaşanan olaylardan sonra kimseye güvenemez olur. 5. Murad'ın kızları Fatma ve Aliye Sultan'ın saraya gelmesi Bidar'ı fazlasıyla rahatsız eder.

5.Murat'ın vefat haberi Abdülhamid'i üzerken Masonları umutlandırır. Büyük loca olabilmek için 5. Murat'ın yerine geçecek üyeyi beklemektedirler.

Düşmanlar Akabe demiryolunu engellemek için harekete geçer. Art arda depo ve fabrikalarda patlamalar olur.

5. Murat'ın vasisi, Masonların büyük umudu, Abdülhamid'in gizli düşmanı kimdir?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT CANLI İZLE (20.00)

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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Şu an buradasınız: Payitaht Abdülhamit final bölüm canlı yayın HD izle! Payitaht Abdülhamit yeni bölüm 147. bölüm full izle! Payitaht Abdülhamit 148. bölüm fragmanı yayı
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