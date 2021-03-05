Payitaht Abdülhamit canlı izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamid 141. yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak?

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Payitaht Abdülhamid'in 141. bölümü bu akşam başlıyor. Merakla beklenen yeni bölümden ilk görüntüler geldi. Payitaht Abdülhamid yeni sezon 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid 141. bölüm izle! Payitaht Abdülhamid 141. bölüm fragmanı sizlerle...

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PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Tahviller üzerinden oynanan oyun, Abdülhamid'i ve devleti zor durumda bırakır. Abdülhamid, sarayın içinde başka bir hain olduğundan şüphelenmektedir. Mithras örgütünün peşinde olan Eşref Aziz öğrendiği yeni bir bilgi ile düşmana büyük bir baskın gerçekleştirir.

Saliha Emsal'i zindandan kurtarmaya çalışırken, Fatma da tuzağı kuranı bulma peşindedir. Naime, babasının gözünde kendini aklamak için Fatma'yı ateşe atar. Aliye ise aldığı onca tedbire rağmen sonunda yakayı ele verir.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 141. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Haberimizden takip edebilirsiniz.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI

II. Abdülhamid : Bülent İnal

Bidâr Kadınefendi : Özlem Conker

Mahmud Paşa : Hakan Boyav

Tahsin Paşa : Bahadır Yenişehirlioğlu

Şehzade Abdülkadir : Can Sipahi

Theodor Herzl : Saygın Soysal

Naime Sultan : Duygu Gürcan

Prens Sabahaddin : Kaan Turgut

Melike (Ahsen) : Ezgi Eyüboğlu

Fehime Sultan : Elif Özkul

Hatice Sultan : Gözde Kaya

Emanuel Karasu : Ali Nuri Türkoğlu

Ahmet Celalettin Paşa : Cem Uçan

David Grun : Şakir Güler