Payitaht Abdülhamit 146. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamit yeni bölüm fragmanı izle!
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Payitaht Abdülhamit 146. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamit yeni bölüm fragmanı izle!

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Payitaht Abdülhamit 146. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamit yeni bölüm fragmanı izle!

TRT1'in sevilen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid bu hafta 145. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Peki, Payitaht Abdülhamit 146. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamit yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamit son bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamit son bölüm izle! Payitaht Abdülhamit yeni bölümde neler olacak?

TRT1'in sevilen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid bu hafta 145. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Peki, Payitaht Abdülhamit 146. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamit yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamit son bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamit son bölüm izle! Payitaht Abdülhamit yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar haberimizde…

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT 146. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Payitaht Abdülhamit 146. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahviller üzerinden oynanan oyun, Abdülhamid'i ve devleti zor durumda bırakır. Abdülhamid, sarayın içinde başka bir hain olduğundan şüphelenmektedir. Mithras örgütünün peşinde olan Eşref Aziz öğrendiği yeni bir bilgi ile düşmana büyük bir baskın gerçekleştirir.
Saliha Emsal'i zindandan kurtarmaya çalışırken, Fatma da tuzağı kuranı bulma peşindedir. Naime, babasının gözünde kendini aklamak için Fatma'yı ateşe atar. Aliye ise aldığı onca tedbire rağmen sonunda yakayı ele verir.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT SON BÖLÜM İZLE!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI

II. Abdülhamid : Bülent İnal

Bidâr Kadınefendi : Özlem Conker

Mahmud Paşa : Hakan Boyav

Tahsin Paşa : Bahadır Yenişehirlioğlu

Şehzade Abdülkadir : Can Sipahi

Theodor Herzl : Saygın Soysal

Naime Sultan : Duygu Gürcan

Prens Sabahaddin : Kaan Turgut

Melike (Ahsen) : Ezgi Eyüboğlu

Fehime Sultan : Elif Özkul

Hatice Sultan : Gözde Kaya

Emanuel Karasu : Ali Nuri Türkoğlu

Ahmet Celalettin Paşa : Cem Uçan

David Grun : Şakir Güler

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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