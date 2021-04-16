Payitaht Abdülhamid yok mu, neden başlamadı, final mi yaptı, geç mi başlıyor? Payitaht Abdülhamid hangi gün?

Ekranların sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid bugün TRT 1'de başlıyor. Normalde 20:00 'da başlaması gereken dizi bugün biraz geç başladı. Bunun ardından Payitaht Abdülhamid neden geç başlıyor, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların cevapları izleyiciler tarafından merak edildi.

Payitaht Abdülhamid ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Payitaht Abdülhamid bugün biraz geç başladı. Bunun ardından seyirciler Payitaht Abdülhamid neden geç başlıyor, ne zaman başlayacak, bitti mi, final mi yaptı? merak etti. Payitaht Abdülhamid niye henüz başlamadı, neden geç başlıyor? Detaylar yazımızda.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD NEDEN BAŞLAMADI, GEÇ Mİ BAŞLIYOR, FİNAL Mİ YAPTI?

TRT 1'in en beğenilen dizilerinden birisi olan Payitaht Abdülhamid normalde her hafta Cuma günü saat 20:00 'da başlıyordu. Fakat bugün yarım saat geç başlayacak ve dizi 20:30 'da başlayacaktır. TRT 1'de "Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel" programı 20:30 'da bittiği için Payitaht Abdülhamit dizisi de aynı şekilde biraz geç başlayacaktır. Yani dizi final yapmadı, kaldığı yerden yeni bölümleri ile devam ediyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dizinin yeni bölümü bugün 16 Nisan Cuma günü 20:30 da ekranlara gelecektir.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD NEDEN GEÇ BAŞLIYOR?

TRT 1'de 18:30 ve 20:30 saatleri arasında "Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel" programı olacaktır. Bundan dolayı Payitaht Abdülhamid dizisi yarım saat geç başlayacak. Dizi 20:30 'da yeni bölümü ile ekranlara gelecektir.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (16 NİSAN CUMA)

18:00 - Ana Haber

18:30 - Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 - Payitaht Abdülhamid

23:45 - Maveraya Yolculuk