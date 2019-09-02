Payitaht Abdülhamid yeni sezon ne zaman başlıyor? 4. sezon fragmanı yayınlandı mı?

02.09.2019 13:54

Eylül ayı ile birlikte dizilerin yeni sezon fragmanları yayınlanmaya başladı. TRT 1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid hayranları ise yeni sezon ne zaman başlayacak merak ediyorlar. 4. sezonda Payitaht Abdülhamid kadrosuna 6 yeni isim katılacak. Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk, Saygın Soysal, Ezgi Eyüboğlu, Can Sipahi, Bahadır Yenişehirlioğlu'nun paylaştığı Payitaht Abdülhamid yeni sezonu ne zaman başlayacak? Diziye katılan yeni isimler kimler? İşte detaylar...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Payitaht Abdülhamid yeni sezon tarihi ilgili olarak TRT 1'den ya da yapımcıdan gelen bir açıklama yok. Geçen sezonların başlangıç tarihlerine bakılarak Eylül sonu - Ekim başı 4. sezonu ekranda olacak diyebiliriz.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 4. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Payitaht Abdülhamid 4. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayına girdiği vakit sizlerle paylaşacağız.

DİZİYE KATILAN OYUNCULAR KİMLER?

Payitaht Abdülhamid'in oyuncu kadrosuna 5 yeni isim katılıyor. Bu oyuncular ve canlandıracağı karakterler şu şekilde;

Devrim Yakut ( CEMİLE SULTAN)

Sermet Yeşil (ZALMAN DAVİD LEVONTİN)

Ceyhun Mengiroğlu (MEHMET CELALEDDİN)

Gülsüm İlhan Ali (GÜLCEMAL)

Alp Akar (AHMET NURETTİN EFENDİ)

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Sabahattin, Abdülhamid'i merhametinden vurmayı planladı. Abdülhamid'i ve sarayını hedef alan gemiler Payitaht'a yaklaştı. Abdülhamid tehlikenin farkında ama nereden geleceğini bilemiyordu. Rothshild ve Vembery, Abdülhamid'in muazzam tertibiyle hayatlarının şokunu yaşadı.

Halil Halid, Joris'ten adamlarının yerini öğrenmeye çalışırken Joris onu oyuna getirmeyi başardı. Bilmeden Halil Halid'e kendi adamlarının ölüm emrini verdirdi. Tatar, Söğütlü, Nadir Bey ve Asaf Emre diri diri mezarlarına gömülürken Halil Halid, bu sefer de onları kurtarmayı başardı.

Payitaht Abdülhamid sezon finalinde Bidar'ın ve haremdekilerin katılacağı bir hayır organizasyonu, halktan yüzlerce kişinin de onlarla birlikte hayatlarını kaybedeceği bir felakete dönüştü.

Abdülhamid düşmanları sonunda amaçlarına ulaştı. Kurşun sesleri saraydan duyulmaya başladı. Gafletlerinin rüzgarlarıyla ayaklanan hain askerler; kendi hünkarlarına, kendi devletlerine, kendi mahremlerine saldırdı. Abdülhamid'in yanında ailesi ve ona sadık bir avuç paşası vardı ve karşılarındaki düşman çok, silahları güçlüydü. Abdülhamid her türlü korunma ve kaçış teklifini reddedip eline silahını aldı. Ona sadık paşaları da kendilerini Abdülhamid'e siper etti. Aynı zamanda şehzadeleri de hainlere karşı; devleti, hakkı, haysiyeti ve haremi savunurken son nefeslerini vermek için babalarının yanında bulundu.