Payitaht Abdülhamid ne zaman saat kaçta? Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle? Payitaht Abdülhamid'de ne oldu?

TRT'nin en beğenilen tarih dizilerinden biri olan Payitaht Abdülhamid izleyici karşısına yine heyecanlı çıkıyor. Peki Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid ne zaman, saat kaçta? Payitaht Abdülhamid hangi gün, saat kaçta? Payitaht Abdülhamid 126. Bölüm fragmanında neler oluyor?

Payitaht Abdülhamid'ın 126. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Peki bu fragmanda neelr olacak? Payitaht Abdülhamid hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Payitaht Abdülhamid oyuncuları kimler? Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Payitaht Abdülhamid yeni sezonuyla bu akşam saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarına gelecek.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Payitaht:Abdülhamid her cuma TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT SON BÖLÜMDE (126. BÖLÜM)NELER OLDU?

Mason Paşa'nın oyunu ile Abdülhamid'e zehirli iğne yapılmak üzeredir. Ahmet Paşa saraya haber göndererek bu duruma engel olmaya çalışır ancak yeterince hızlı davranamaz. İğnedeki ilaca yeterince güvenmeyen saray eşrafından birisi fedakarlık yapar ve iğnenin kendi üzerinde denenmesini sağlar. Abdülhamid yavaş yavaş iyileşirken onu koruyan kişi ise giderek ölüme yaklaşacaktır. Ahmet Paşa, gönderdiği haber sayesinde Abdülhamid'in gözünde yeniden güven kazanmanın yolunu açar. Abdülhamid artık başka paşasının mason olduğundan şüphe etmektedir.

Eşref Aziz ve ekibi amele cemiyeti üzerinden oynanmak istenen oyunu bozar, işçilerin borçlanmalarını engeller. Hechler'e verdiği sözü tutamayan Mika, Tatavlalı ve Zakaryan'dan hesap sorar. Mika'nın planı artık daha büyüktür. Gayrinizami harpçi olan Eşref Aziz'in başarılarından rahatsız olanlar ona yeni bir vazife verdirir. Sarayda bir yandan ölüm bir yandan ihanet kol gezerken Meziyet Abdülkadir'in zor günlerinde yanında olmak için saraya gelir. Fakat geldiğine pişman olur.

Abdülkadir aşkı ve ailesi arasında tercih yapmak zorunda kalacaktır. Aliye kendisine şüpheyle yaklaşan Fatma'yı ikna etmek ve Stefeno'yla görüşmelerine kılıf bulmak için bir sinsi plan yapar.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abdülhamid'in devleti payidar yapmak ve devleti düşmanların soktuğu cendereden kurtarmak için verdiği savaş devam etmektedir.

Sefirler Mürzsteg kararlarını Abdülhamid'e daha bildirmeden Abdülhamid Mürzsteg kararlarına karşı bir hamle yapar. Abdülhamid'in Akabe tren hattı hamlesi bütün taşları yerinden oynatır. Ticari dengeleri bozulan düşmanlar Abdülhamid'in karşısında birleşir.

Bidar, yaşanan olaylardan sonra kimseye güvenemez olur. 5. Murad'ın kızları Fatma ve Aliye Sultan'ın saraya gelmesi Bidar'ı fazlasıyla rahatsız eder.

5.Murat'ın vefat haberi Abdülhamid'i üzerken Masonları umutlandırır. Büyük loca olabilmek için 5. Murat'ın yerine geçecek üyeyi beklemektedirler.

Düşmanlar Akabe demiryolunu engellemek için harekete geçer. Art arda depo ve fabrikalarda patlamalar olur.

5. Murat'ın vasisi, Masonların büyük umudu, Abdülhamid'in gizli düşmanı kimdir?