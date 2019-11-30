Payitaht Abdülhamid 99. bölüm fragmanı yayımlandı! Payitaht Abdülhamid 98. bölüm izle

30.11.2019 09:07 | Son Güncelleme: 30.11.2019 09:14

Payitaht Abdülhamid 99. bölüm fragmanı yayımlandı. Devlet-i Aliyye'ye karşı birleşen güce karşı Abdülhamid'de tüm imkanlarını seferber eder. Öte yandan çeteciler Müslümanların öldürecektir. Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamid 98. bölüm özeti, Payitaht Abdülhamid 99. bölüm fragmanı…

Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Full İzle...

98. BÖLÜM ÖZETİ

Zalman, Zülüflü'nün elinde Abdülhamid'in tahtı bıraktığına dair bir mektup olduğunu öğrenir ve harekete geçer. Abdülhamid'i tuzağa çekmek, tahtını ve hayatını sona erdirmek için bu zamana kadar düşünülmemiş bir oyun kurar.Bir suikastçı tutar.

Halil Halid Abdülhamid'in gönderdiği gramofonu telsiz haline getirmeyi başarır. İmro uluslararası siyasette tanınmak istemektedir. Bir devletle masaya oturup pazarlık yapabilmek için bir rahibe kaçırır.

Mehmet Gülcemal'i kilisede görmüş ve sevdiği kızın gerçekte kim olduğunu anlamaya çalışır. Blavatsky, Bidar'dan cemiyette düzenlenecek sergide, tarihte laneti ile bilinen meşhur Mavi Elmas'ı da sergilemek istediklerini söyler. Bu esrarengiz elması en son Abdülhamid satın almıştır. Blavatsky'nin amacı elması çalmaktır.

Abdülkadir, Sabahattin'le sohbet ettikçe eski özgürlükçü fikirleri canlanmaya başlar. Gülcemal ise Blavatsky'e Mehmet'in kendisi hakkındaki gerçeği öğrendiğini söyler.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 99. BÖLÜM FRAGMANI

Abdülhamid, Devlet-i Aliyye'ye tehdit unsuru olanlara karşı boyun eğmeyecek, aksine daha güçlü bir şekilde karşılık vereceklerini bildirir.

Cemile Sultan, Bidar'ın tuhaf davranışlarına anlam veremez ve kendisine söylemek istedikleri olduğunu hisseder. Sultan'ın tahmin ettiği gibi Bidar Kadın, Cemile Sultan'ın bir şeyler gizlediğini düşünür.

Çıkan çatışmada İzzet Holo Paşa canı pahasına mücadele eder. Diğer yandan Halil Halid'i şaşkınlık içerisinde bırakacak bir gelişme yaşanır. Çeteciler Müslümanları öldürmek ister, bunun için kendi hayatını tehlikeye atan biri vardır. Müslümanların hayatını kurtarmak isteyen kişi kim?