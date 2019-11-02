Payitaht Abdülhamid 95. bölüm fragmanı yayımlandı! Payitaht Abdülhamid 94. bölüm izle

02.11.2019 09:15

Payitaht Abdülhamid 94. bölüm yayımlandı. Halil Halid'in yakalanması ile onun adamlarının verdiği mücadele ekrana gelir. Nureddin'in veba salgını nedeniyle çektiği acılar ise Abdülhamid'in içini parçarlar ve Abdülhamid harekete geçer. Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamid 95. bölüm fragman ve 94. son bölüm…

Payitaht Abdülhamid 94. Bölüm Full İzle…

95. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Abdülhamid, Ziya Sami'nin devlete ihanet etmiş büyük bir hain olduğunu dile getirir. Öte yandan on ayardım edenin de bir hain olduğunu söyler. Cemile Sultan, kocasının ölmediğini bildiren bir mektup alır ve bununla yıkılır. Sözlerinin üzerine Abdülhamid, Halil Halid'in öldürülmesi emrini verir, öldürmeyenin de hain olarak yargılanacağını belirtir. Halil Halid ölecek mi? Ziya Sami yakalanacak mı?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 94. BÖLÜM ÖZETİ

Abdülhamid, kimyasal silah satan bir tüccarı tutuklamıştır. Zalman, savaşın ayak seslerini payitahtta da duyurmak için acımasız bir plan yapar. İngiliz sefirini, tüccarı serbest bıraktırmak için saraya gönderir. Böylece Osmanlı ve İngilizleri karşı karşıya getirecek, sonrasında tüccarın serbest bırakılması için Payitaht'ta kimyasal bombalar patlatacak ve nihayet beklediği savaşı başlatacaktır. Sokaklarda patlamaya hazır üç fıçı barut dolaşmaya başlar. Ahmet Paşa peşlerine düşer. Ama bulduğu fıçılar kimyasal olmayan barutlardır.

Joris, Robina'nın kızını alabilmek için geri döner. Çocuk Darülhayrı Ali'dedir. Ve almak için de Halil Halid'in iznine gerek vardır. Halil Halid'i tuzağa düşürüp ele geçirirler. Halil Halid'in adamları okul yolunda önlerini keser. Silahlar birbirine doğrultulurken çok yakınlarında küçük çocuklar vardır.

Haremde Nureddin vebaya yakalanınca kıyamet kopar. Cemile, Bidar'ı suçla. Naime ise kapalı kaldığı bodrum katında olayların sandığından daha büyük olduğunu anlar ve Bidar Sultan'la birlikte misyonerliğin ardındaki ismi araştırmaya devam eder. Bu arada veba salgını bütün haremi sarar… Abdülhamid ve Bidar, araştırmaları sonucu Payitaht'ta vebaya dair bir vaka olmadığını öğrenirler, mikrobun saraya kasıtlı sokulduğunu anlamışlardır.