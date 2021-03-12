Payitaht Abdülhamid 142. Bölüm fragmanı izle! TRT1 Payitaht yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht son 141. bölüm izle

Payitaht Abdülhamid 141. bölüm izle! Payitaht dizisinin 141. bölümü ardından Payitaht 142. bölüm fragmanı da yayınlandı. TRT1 'de yayınlanan Payitaht 142. bölüm fragmanı izle! Payitaht son bölüm özeti! Payitaht yeni bölümde neler olacak? TRT1 Payitaht yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht 141. bölüm izle

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Payitaht Abdülhamid 141. bölüm FULL İZLE!

Payitaht dizisi TRT1ekranlarında 141. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 141. bölümün ardından şimdi de Payitaht 142. bölüm için araştırmalarına başladılar. Payitaht 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Payitaht 142. bölüm fragmanı yayınlandı. Payitaht 142. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 142. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 142. BÖLÜM ÖZETİ

Selim Paşa'nın mason olmadığını öğrenen Abdülhamid, mason paşayı ortaya çıkarmak için yeni bir plan yapar. Abdülhamid ile yüzleşen Selim, Sultan ile beraber hareket eder. Necip Paşa'nın ismini duyan Cassel ise şüphelenip meselelerin peşine düşer.

Saliha, nihayet Aliye'nin gerçek yüzünü ortaya çıkaracak delili bulur. Aliye, Stefano ile kavuşacağını düşünürken Fatma'nın tuzağına düşer. Fatma kardeşini korumaya çalışırken aşkını kaybetme noktasına gelir.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON 141. BÖLÜM İZLE

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