Payitaht Abdülhamid 113. bölüm fragmanı yayımlandı! Payitaht Abdülhamid 112. bölüm izle Payitaht Abdülhamid 112. bölüm Cuma akşamı TRT 1'de ekrana geldi ve hemen sonrasında 113. bölüm fragmanı yayımlandı. Son bölümde, Zalman özgürlüğü uğruna İngilizleri tuzağa düşürür. Hechler'e rağmen Abdülhamid ise tren yolu anlaşmasını imzalar. Payitaht Abdülhamid 113. bölüm fragmanı, 112. son bölüm haberimizde.

Payitaht Abdülhamid 113. bölüm fragmanı da seyirci karşısına çıktı. Abdülhamid, düşmana karşı gözünü karartmıştır. Kendi topraklarındaki hükümranlığını gösterecektir. Bidar Sultan ise Zekiye Sultan'dan gelecek tekliflere açıktır. Payitaht Abdülhamid 112. bölümde neler oldu? İşte, ayrıntılar...

Payitaht Abdülhamid son bölüm izle...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 113. BÖLÜM FRAGMANI

Abdülhamid, Akabe kalesine büyük bir ordu göderilmesini paşalardan ister. Ancak paşalar, harp çıkmasından tedirgindir. Sultan ise kendi topraklarında istediği tasarrufun yapılmasına engel olunuyorsa harbi göze almıştır.

Bidar Sultan ise Zekiye Sultan'ın, harem için yapacaklarını kabul edeceğini söyler. William Hechler, Osmanlı ve Abdülhamid'i bitirmeye geldiğini açık bir dille ifade eder. Bu arada Ajan Diana'da boş durmaz.

Abdülhamid, İngilizlerin tüm güçleriyle Osmanlıya saldıracklarının farkındadır. Fakat, Osmanlı'da, İngilizleri karşılamak için fırsat bekler. Sultan, düşmanların Akdeniz'de içecek bir bardak su bulamayacaklarının altını çizer.

112. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zalman, özgürlüğü karşılığında İngilizlerin sırrını açık eder. İngilizler isyan ve harplerde kullanılmak üzere belli yerlere silah gömmüştür. Halil Halid, silahların yerini gösteren haritanın peşine düşer. Abdülhamid, Almanlarla tren yolu anlaşmasını imzalar. Hechler ihaleyi almaya kararlıdır. Anlaşmanın iptal edilmesi için uğraşır. Abdülhamid'in karşısına çıkar. Aksi halde gazetelerde haberler çıkacak, Abdülhamid ve paşalarına halkın itibarı azalacak ve isyan başlayacaktır.

Zekiye Sultan saraya gelmiş, babasının Bidar'a olan mesafesini fark etmiştir. Naime ise Zekiye'yi eskiden beri kıskanmaktadır. Varlığından rahatsız olur, hırçınlaşır. Bu arada Kemalettin, Naime ile buluşmak, barışmak ister…