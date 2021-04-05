Payday 2 sistem gereksinimleri 2021 - Payday 2 kaç GB?

Payday 2 sistem gereksinimleri 2021 merak edilen sistem gereksinimleri arasında yer alıyor. 2021 yılında da büyük bir keyifle oynanmaya devam eden başarılı Payday 2, kısa sürede binlerce kişi tarafından oynanan başarılı yapımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Payday 2 kaç GB?

Payday 2 kaç GB? Payday 2 sistem gereksinimleri 2021 nelerdir? Payday 2 , Overkill Software tarafından geliştirilenve 505 Games tarafından yayınlanan ortak bir birinci şahıs nişancı video oyunudur . Oyun, 2011'deki Payday: The Heist'in devamı niteliğindedir. Ağustos 2013'te Windows , PlayStation 3 ve Xbox 360 için piyasaya sürüldü. Oyunun Crimewave Edition alt başlıklı geliştirilmiş bir sürümü, Haziran 2015'te PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlandı. Nintendo Switch için bir sürümü ise Şubat 2018'de piyasaya sürüldü.

Önceki oyunun olaylarından iki yıl sonra, Payday çetesi başka bir soygun çılgınlığı yapmak için Washington metropol bölgesine gelir. Oyuncu, çetenin yirmi iki üyesinden birinin kontrolünü ele geçirir ve tek başına veya en fazla üç takım arkadaşıyla soygun gerçekleştirebilir. Oyuncu, banka, mağaza ve zırhlı araç soygunları ve narkotik üretimi ve dağıtımı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli soygunlara katılabilir . Oyun, oyuncunun çok daha fazla özelleştirilmesine (estetik ve oynanış açısından), biraz geliştirilmiş grafik arayüz ve deneyime, seviyelerde daha fazla çeşitliliğe ve oynanabilirliğe izin vererek öncekine göre farklılık gösteriyor ve gizli mekanikler elden geçiriliyor.

Oyunu tanıtmak için bir web dizisi hazırlandı. Oyun yalnızca ön siparişlerden kârlıydı ve olumlu eleştiriler aldı. İyileştirilmiş grafikler, yeni içerik ve önceki tüm DLC'ler sunan Payday 2: Crimewave Sürümü , Haziran 2015'te PlayStation 4 ve Xbox One için piyasaya sürüldü.

Payday 3 adlı bir devam filmi şu anda geliştirme aşamasındadır ve Unreal Engine'de yapılacak olan 2022/2023 sürümü için planlanmıştır.

PAYDAY 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

Payday 2 minimum sistem gereksinimleri 2021

İşletim Sistemi: Windows XP SP3

İşlemci: Intel Dual Core 2 Ghz

RAM: 2 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce 8800/ ATI Radeon HD 2600 (256MB)

Gerekli Boş Harddisk Alanı: 13 GB

Direct X: 9

Payday 2 önerilen sistem gereksinimleri 2021