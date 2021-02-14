Payas Kaymakamı Kara, denetim yapan ekipleri ziyaret etti

Payas Kaymakamı Polat Kara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan emniyet güçlerini ziyaret etti.

İlçedeki polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret eden Kara, denetimler hakkında bilgi aldı.

İlçede huzur ve güvenliği sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin her zorlu şartta görevi başında bulunan güvenlik güçlerine, hayırlı görevler temennisinde bulunan Kara, ilçede koronavirüs tedbirlerinin titizlikle uygulandığını söyledi.

Kara, "Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde vatandaşlarımızdan en önemli ricam, devletimiz tarafından alınan tüm tedbirlere ve kurallara riayet edelim. Ümit ediyorum ki vatandaşlarımızın da desteğiyle en kısa zamanda sağlıklı ve mutlu günlere hep birlikte kavuşacağız." dedi.

Kara'ya, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici ve İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Üngör eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Urman