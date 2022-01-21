Payam - Menem Türk şarkı sözleri! Payam - Menem Türk dinle! Menem Türk sözleri!

Menem Menem Türk sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Payam'ın kısa sürede milyonlarca dinlenme ve beğeniye ulaşan Menem Türk şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Peki, Payam - Menem Türk şarkı sözleri! Payam - Menem Türk dinle! Payam Menem Türk sözleri! Menem Türk şarkı sözü! İşte detaylar...

Payam Menem Türk şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Menem Türk şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Payam Menem Türk şarkısının sözleri...

PAYAM - Menem Türk SÖZLERİ!

Menem, menem türk, önüm? gelen hürk

Danışam min dile, her gün bir hile

Berkiye qadağalarım, doğrana dilim il ile

Menem burda sahibi-mülk, etim türkdür, qanım türk

***

Yer üzünde kul menem, düşmenime ğul men

N?simi kamanından buraxdığı o tir menem, tir men

Qırmızı gözl?rim çalxalayıb salaram bura toz-toz, duman men

***

Vermerem aman men, bi bax heybete (hey-hey)

Tanınaram qeyrete (hey-hey)

Bağlıyam isalete, Babek kimi doğranam eyer cisarete, düşem eger isarete

Mübarizem, tek başıma yığınıza qenimem

***

elimle verem vetene pay, teni men önceden bil ki çoxunu beliyerem

Boyanam qana türkümü meliyerem

Ayıq ol ki, qurdlar reqs eliyir, yer gelir geng eliyir

elim tüfengime kim g?elir cengime, Polad Heşimov cengine

***

Kölgeme hürkür

Özün qorxuya bürkür

M?nim elimdir türküm, şükür, şükür

Bükür-bükür yırtıcı elemin

Vaxtıdır artır qedemim

edemine sebeb olacam, ey mene deyen pan

Menim Mehmetcikl?rim h?r biri xan

Meni qan, m?ni qan

Vetenin her yarasına, geci-tezi var

Alınacaqdır intiqam

Fağır durmamışıq qurulur plan

Ay qıvrılan ilan bil

Qartalın baxır inan

Qan qoxusu gelir, güman ki, sığmır bura qorxular

Bizd? bunlar çoxdular

***

Can delener yurda, qan edenler burda

Qüdret artır nurda, hörmet vardır qurda

***

Quzeyde çaxan güneş güneyde parlar

Türküdü elim menim ala boğazımı darlar

Yellene durmadan ölüm minen tablar

Türkem diyer-diyer qışqırar bu tarlar

PAYAM - Menem Türk DİNLE!

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