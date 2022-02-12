Pavyonda direk dansı yapan adam, sosyal medyayı kasıp kavurdu
Haberler.com - Yaşam
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Bir pavyonda direk dansı yaptığı anlar sosyal medyada paylaşılan adam, enerjisiyle övgü topladı. Vatandaşın sergilediği figürler de ayrı olarak beğenildi. Mekandaki vatandaşların adama alkış tutması ise gözlerden kaçmadı.
Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. TikTok'ta paylaşılan bir videoda, pavyonda eğlenen vatandaşın direk dansı sosyal medyada hayli övgü topladı.
FİGÜRLERİ BEĞENİLDİ
Şarkı eşliğinde ilginç figürlerle dans eden vatandaşın halinden memnun olduğu görülürken, söz konusu video TikTok'ta çok sayıda izlenme aldı. Bu sırada mekandaki diğer kişilerin de adama tempo tuttuğu görüldü.
Haberler.com - Yaşam