Pavyonda direk dansı yapan adam, sosyal medyayı kasıp kavurdu

Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. TikTok'ta paylaşılan bir videoda, pavyonda eğlenen vatandaşın direk dansı sosyal medyada hayli övgü topladı.

FİGÜRLERİ BEĞENİLDİ

Şarkı eşliğinde ilginç figürlerle dans eden vatandaşın halinden memnun olduğu görülürken, söz konusu video TikTok'ta çok sayıda izlenme aldı. Bu sırada mekandaki diğer kişilerin de adama tempo tuttuğu görüldü.

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