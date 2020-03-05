Pavarotti Filmi
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Pavarotti Filmi

Pavarotti filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Pavarotti filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:54
Pavarotti Filmi

Dünya çapında bir efsane haline gelen opera sanatçısı Pavarotti'nin hayatını beyaz perdeye taşıyan isim, Oscar'lı Ron Howard. Film, 1990 İtalya Dünya Kupası'nın resmi şarkısı haline gelen 'Nessun Dorma'nın ardından daha geniş kitlelerce kabul gören opera sanatının, dünya üzerindeki en önemli ismi Pavarotti’nin hikayesini bir ikon haline gelmeden öncesinden alıyor ve müzikal kimliğinin ötesindeki Luciano’yu bizlere sunuyor.

Yönetmen: Ron Howard

Senaryo: Mark Monroe, Cassidy Hartmann

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Pavarotti

Yapımcı Firma: Imagine Entertainment

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: İngiltere, ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 114 dk.

Dağıtıcı Firma: Filmartı Film

Vizyon Tarihi: 08.11.2019


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Kaynak: InterSinema.com

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