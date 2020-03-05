Pavarotti Filmi
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Dünya çapında bir efsane haline gelen opera sanatçısı Pavarotti'nin hayatını beyaz perdeye taşıyan isim, Oscar'lı yönetmen Ron Howard. Film, 1990 İtalya Dünya Kupası'nın resmi şarkısı haline gelen 'Nessun Dorma'nın ardından daha geniş kitlelerce kabul gören opera sanatının, dünya üzerindeki en önemli ismi Pavarotti’nin hikayesini bir ikon haline gelmeden öncesinden alıyor ve müzikal kimliğinin ötesindeki Luciano’yu bizlere sunuyor.
Yönetmen: Ron Howard
Senaryo: Mark Monroe, Cassidy Hartmann
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Pavarotti
Yapımcı Firma: Imagine Entertainment
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İngiltere, ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 114 dk.
Dağıtıcı Firma: Filmartı Film
Vizyon Tarihi: 08.11.2019
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Kaynak: InterSinema.com