pAura fred'in tweeti üzerinden cevap verdi: "Buradayım"

SuperMassive Blaze'e transfer olan Twitter üzerinden fredin gönderisini alıntılayarak yaptığı açıklamada, "Günün sonunda buradayım!" dedi. İşte detaylar!

Avrupa'da geçirdiği başarılı bir sezonun ardından SuperMassive Blaze'e transfer olan pAura fred'in tweeti üzerinden cevap verdi: "Buradayım". Başarılı oyuncu, kendisine yöneltilen eleştiriler ve hakaretlere biraz da olsa BBL Esports oyuncusu fred'in attığı tweet üzerinden yanıt verdi.

BBL Esports oyuncusu fred öğlen saatlerinde Twitter hesabı üzerinden bir gönderi paylaştı:

"Eski takım oyuncunuz (arkadaşınız) sizden daha iyi bir yerde diye sevinmek yerine kötü oynadığı için dalga geçmek acizlik"

Fred'in paylaştığı bu gönderiyi ise pAura alıntılayarak:

"Bu yapılan bir eleştiri ise bunu dikkate alıp almayacağın senin seçimin fakat başka türlü olan konuşmaları göz ardı etmelisin.Yakın zamanda Eudan TR geleceğimi söylediğimde en yakın arkadaşlarım dalga geçtiler yapma dediler. günün sonunda buradayım ve mutluyum gerisi teferruat :)" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Playerbros