pAura fred'in tweeti üzerinden cevap verdi: "Buradayım"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

pAura fred'in tweeti üzerinden cevap verdi: "Buradayım"

pAura fred'in tweeti üzerinden cevap verdi: 'Buradayım'
Playerbros - Haberler | Gamegar

SuperMassive Blaze'e transfer olan Twitter üzerinden fredin gönderisini alıntılayarak yaptığı açıklamada, "Günün sonunda buradayım!" dedi. İşte detaylar!

Avrupa'da geçirdiği başarılı bir sezonun ardından SuperMassive Blaze'e transfer olan pAura fred'in tweeti üzerinden cevap verdi: "Buradayım". Başarılı oyuncu, kendisine yöneltilen eleştiriler ve hakaretlere biraz da olsa BBL Esports oyuncusu fred'in attığı tweet üzerinden yanıt verdi.

BBL Esports oyuncusu fred öğlen saatlerinde Twitter hesabı üzerinden bir gönderi paylaştı:

"Eski takım oyuncunuz (arkadaşınız) sizden daha iyi bir yerde diye sevinmek yerine kötü oynadığı için dalga geçmek acizlik"

Fred'in paylaştığı bu gönderiyi ise pAura alıntılayarak:

"Bu yapılan bir eleştiri ise bunu dikkate alıp almayacağın senin seçimin fakat başka türlü olan konuşmaları göz ardı etmelisin.Yakın zamanda Eudan TR geleceğimi söylediğimde en yakın arkadaşlarım dalga geçtiler yapma dediler. günün sonunda buradayım ve mutluyum gerisi teferruat :)" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Melisa Döngel Müslüm Gürses
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Mario Balotelli Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
pAura fred'in tweeti üzerinden cevap verdi: "Buradayım" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.07.2021 15:15:55. #1.13#

title