Paulo Coelho Işığın Savaşçısının El Kitabı konusu nedir?

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PAULO COELHO IŞIĞIN SAVAŞÇISININ EL KİTABI KONUSU NEDİR?

Hayallerimizi yaşamamız, hayatı kucaklamamız, yazgımızla yüzleşmemiz için bir çağrı. Paulo Coelho, benzersiz üslubuyla, herbirimizin kendi içindeki Işığın Savaşçısı'nı keşfetmesine yardımcı oluyor; hepimizi Savaşçı'nın yoluna çağırıyor: Yaşıyor olma mucizesinin değerini bilenin, yenilgisini kabullenenin, sonunda olmak istediği insan olabilen kişinin yoluna. Işığın Savaşçısının Elkitabı, Simyacı'nın yazarından bilgelik dolu bir armağan.

Işığın Savaşçısı, başkalarının kendisine biçtiği rolü oynamaya çalışarak zaman harcamaz.

Işığın Savaşçısı, kışkırtmalara kulak asmaz; onun, gerçekleştirmesi gereken bir yazgısı vardır.

Işığın Savaşçısı, kendi kusurlarının farkındadır, ama erdemlerini de bilir.

Işığın Savaşçısı, her zaman elinden gelenin en iyisini yapar, başkalarından da aynı şeyi bekler.