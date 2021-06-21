Paulo Coelho Işığın Savaşçısının El Kitabı konusu nedir?
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Paulo Coelho Işığın Savaşçısının El Kitabı konusu nedir?

Paulo Coelho Işığın Savaşçısının El Kitabı konusu nedir?
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Paulo Coelho Işığın Savaşçısının El Kitabı, merak konusu oldu. Kitap hakkında detaylar araştırılırken Paulo Coelho Işığın Savaşçısının El Kitabı yazarı kim, Paulo Coelho Işığın Savaşçısının El Kitabı konusu ve özeti nedir?

Konusu ile merak konusu haline gelen Paulo Coelho Işığın Savaşçısının El Kitabı hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Paulo Coelho Işığın Savaşçısının El Kitabı konusu ve özeti nedir? Paulo Coelho Işığın Savaşçısının El Kitabı yazarı kim?

PAULO COELHO IŞIĞIN SAVAŞÇISININ EL KİTABI KONUSU NEDİR?

Hayallerimizi yaşamamız, hayatı kucaklamamız, yazgımızla yüzleşmemiz için bir çağrı. Paulo Coelho, benzersiz üslubuyla, herbirimizin kendi içindeki Işığın Savaşçısı'nı keşfetmesine yardımcı oluyor; hepimizi Savaşçı'nın yoluna çağırıyor: Yaşıyor olma mucizesinin değerini bilenin, yenilgisini kabullenenin, sonunda olmak istediği insan olabilen kişinin yoluna. Işığın Savaşçısının Elkitabı, Simyacı'nın yazarından bilgelik dolu bir armağan.

Işığın Savaşçısı, başkalarının kendisine biçtiği rolü oynamaya çalışarak zaman harcamaz.

Işığın Savaşçısı, kışkırtmalara kulak asmaz; onun, gerçekleştirmesi gereken bir yazgısı vardır.

Işığın Savaşçısı, kendi kusurlarının farkındadır, ama erdemlerini de bilir.

Işığın Savaşçısı, her zaman elinden gelenin en iyisini yapar, başkalarından da aynı şeyi bekler.

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