PAÜ Öğrencilerinin Projeleri TÜBİTAK Tarafından Desteklenecek

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Akın Şahbaz'ın akademik danışmanlığı ile HD Kauçuk San. ve Tic. A. Ş. Fabrika Müdürü Sayın İsmail Yılmaz Aktekin sanayi danışmanlığında Kimya Mühendisliği son sınıf öğrencileri Zehra Köybaşı, Elif Can Aydoğdumu, İbrahim Balkır ve Görkem Gedikoğlu'nun başvurduğu "Hurda Camın Kauçuk Hamur Reçetelerinde Dolgu Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi" adlı proje TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında yapılacak olan çalışmalarda, başta Fabrika Müdürü Sayın İsmail Yılmaz Aktekin olmak üzere Üretim Sorumlusu Sayın Ahmet Çağlar İlkimen, Kalite Güvence Sorumlusu Sayın Hamide Termek ve Hamurhane Sorumlusu Sayın Gizem Önder büyük destek vermektedir.

Yapılması planlanan proje ile cam üretimi sırasında açığa çıkan hiçbir maddi değeri olmayan hurda camın farklı bir sektör olan kauçuk sektöründe dolgu maddesi olarak tekrardan kullanılması ile ülke ekonomisine yeniden kazandırılması amaçlanmıştır. Proje çalışmasında istenilen sonuçlara ulaşıldığı takdirde kauçuk sektöründe dolgu maddesi olarak kullanılabilecek yeni bir ürün geliştirilmiş olacaktır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet