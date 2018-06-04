30 Yıldır Duymuyordu! Patronunun Jestiyle Yeniden Başlayan Hayatını Ağlayarak Karşıladı

Muğla'da, otomobil firmasında temizlik işçisi olarak çalışan, doğuştan işitme engelli Ömer Samut , iş yeri sahibinin kendisine aldığı işitme cihazıyla ilk kez duydu. Eşinin ve kendisinin Sosyal Güvenlik Kurumu'nca karşılanan cihaz hakkını engelli 2 çocuğuna kullandığını belirten Samut, "Dünyaya yeniden geldim" dedi.

CİHAZ HAKKINI ENGELLİ 2 ÇOCUĞU İÇİN KULLANDI

Merkez Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren bir otomobil şirketinin Genel Müdürü Sezgin Bayhan, örnek davranışta bulundu. Bayhan, iş yerinde çalışmaya başlayan Ömer Samut'un doğuştan işitme engelli olması nedeniyle duyamadığını öğrendi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Samut'un işitme cihazı ile duyacağı öğrenilince hayırsever patron harekete geçti. Bayhan, işitme engelli Ömer Samut'a 3 bin 750 liraya işitme cihazı aldırdı.

30 yılın ardından ilk kez duyan Ömer Samut çocuklar gibi sevinçli.

PATRONU ''MÜZİĞİN SESİNİ AÇ DEYİNCE'' HEM AĞLADI HEM OYNADI

İşitme cihazı ile ilk kez duyan Samut, otomobilde Gülmaya'dan müziğin sesini açmasını istedi. Müzik sesini duyan evli ve 2 çocuk sahibi Samut, aracın içinde sevinçten hem oynadı hem de gözyaşı döktü.

Patronu genç adamın duyabilmesi için işitme cihazı aldı.

''İLK KEZ DUYUNCA ÇOCUKLAR GİBİ AĞLADIM''

Yaşadıklarını el işareti ile anlatmaya çalışan Ömer Samut ise "Eşim ve 2 çocuğum da doğuştan işitme engelli. SGK tarafından karşılanan işitme cihazı hakkını eşim ile birlikte çocuklarımızdan yana kullandık. Kendimiz ise hiç gerek duymadık. Maddi imkansızlıklar nedeniyle de kendimize işitme cihazı alma şansımız zaten yoktu. Burada işe başladıktan sonra çok sıcak bir ilgi ile karşılaştım. Duymadığımı öğrenenler, benim için seferber oldu. Kulağıma cihazı takıp, bindiğim otomobilde müzik sesini duyduktan sonra çocuk gibi ağladım. Dünyaya yeniden geldiğimi anladım. İnşallah eşim de benim gibi duyar. Menteşe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde benim için tek kişilik konuşma kursu açıldı. Kendimden kaynaklanan sorunlar nedeniyle kursa gidemediğim için yetkililerden özür diliyorum" diye konuştu.