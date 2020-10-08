Patron - Sonuncu Kez sözleri nelerdir? Patron-Sonuncu Kez şarkı sözleri nedir? Patron kimdir?

Etkileyici sesi, yazdığı şarkı sözleri ile büyük beğeni toplayan Patron, Sonuncu Kez şarkı sözleri neler? Patron-Sonuncu Kez şarkı sözleri neler? Patron kimdir?

Patron'dan ses getiren şarkı sözleri! Patron-Sonuncu Kez şarkı sözleri nelerdir? Sonuncu Kez şarkı sözleri nedir?

PATRON-SONUNCU KEZ ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?

Bu sefer gerçekten bulduğumu sandım (yeah)

Ellerimi tuttun bıraktın ben uslu kalırken sen mevzu yapardın

Sustum kırıldım ben kustum birazcık bu sessiz karanlıkta

Eskiden ikimiz küçük yatakta, çok sesli yatardık edepsiz bakardık

Güvendiğim dağlara karlar yağarken eşsizdi halbuki inandım mal gibi

Sebepsiz yaşandım hazanda kar gibi çığ şimdi (çığ şimdi)

Hevessiz kalandım yüzümde kan izi özünde iyi ama karşında el gibi

Olunca yar gelip deldi ve sırta bıçak girdi (bıçak girdi)

Aramaktan kendimi ayağıma kara sular indi

Yokuşta bedenim hep yara bere şimdi

Bu son değil içtiğim arabada binlik daha var

Yeni oyuncağınla sana mutluluklar dilerim

Sayende geçmişten geleceğe döneceğim

[Nakarat]

Giremem aralarına

Neden beni aramadı daha

Merhem ol yaralarıma

Aitse başkalarına

Giremem aralarına

Bu son sefer bir cahillikti sonu yok

Bu yol keder inandım başka suçum yok (giremem aralarına)

Of yeter bu şehir beni darlıyor

Katilim beni arıyor

İstanbul bana ağlıyor (bu son!)

PATRON KİMDİR?

Patron, gerçek adı ile Ege Erkut 1988'de Mersin'de doğdu ve liseden mezun olana kadar Mersin'de yaşamıştır. İlk demolarını 2000 yılının ilk çeyreğinde kaydeden Erkut, birçok web sitesinde büyük ilgi görmüştür.

2005 yılında istanbul Üniversitesi'ne başlayan sanatçı hala İstanbul'da yaşamaktadır ve müzik kariyerine devam etmektedir.Üniversitede finans ve işletme bölümünden mezun olduktan sonra kısa bir süre boyunca e-ticaret, stüdyo, plak şirketi ve kafecilik gibi birçok sektörde girişimlerde bulunurken bir yandan da müzik kariyerine devam etmeye çalışmıştır.

PATRON MÜZİK KARİYERİ NASILDIR?

Patron, önceden yaptığı işlerinin müzik tutkusunun önüne geçmemesine karar vermiş ve müzikle ilgili olmayan faaliyetlerini durdurmuştur. Belirlediği yeni hedeflerin üzerine giden Patron, piyasaya sürülen her albüm ve tekli ile daha da güçlendiğinden, kendi plak şirketi olan PMC'yi oluşturmaya odaklanmıştır. Kariyerinde iki PMC derleme albümünün yanında 7 solo albüm ve birçok müzik videosu yayınlanmış olup şirketi altında genç yetenekler ile çalışmış ve yol göstermiştir.