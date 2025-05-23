Patron Mutlu Son İstiyor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Patron Mutlu Son İstiyor filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Patron Mutlu Son İstiyor filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Patron Mutlu Son İstiyor konusu, özeti ve Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Patron Mutlu Son İstiyor filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Patron Mutlu Son İstiyor filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Patron Mutlu Son İstiyor filmini izleyecek olanların merak ettiği Patron Mutlu Son İstiyor konusu nedir, Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları kimler ve Patron Mutlu Son İstiyor özeti gibi konuları inceliyoruz.
PATRON MUTLU SON İSTİYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Yapımcı İsfendiyar, senaristlik yapan Sinan'ı romantik komedi filmi senaryosu yazması için Kapadokya'ya gönderir. Burada bir butik otele yerleşen Sinan zor durumdadır. Çünkü ne yazacağı konusunda hiçbir fikri yoktur. Üstelik düşünmek için yeterli zamana sahip değildir. Patronu, işini bir an önce bitirmesi için ona baskı yapmaktadır. Sinan, butik otelin sahibi olan İzzet Bey'in kızı Eylül'le tanışır ve ondan çok etkilenir.Hatta ondan ilham alarak yazacağı senaryoyu onun üzerine kurmaya karar verir. Ancak bir sorun vardır: Eylül, ünlü bir oyuncu olan Faruk'la nişanlıdır. Faruk ile Sinan birbirlerini uzun zamandır tanımaktadırlar ve bu tanışıklık pek de hoş anılarla dolu değildir. Çünkü Sinan, zamanında yakın arkadaş olduğu Faruk'un sevgilisini çalmıştır; bu yüzden de Faruk, Sinan'ı düşman ilan etmiştir.
PATRON MUTLU SON İSTİYOR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Tolga Çevik - Sinan
Ezgi Mola - Eylül
Murat Başoğlu - Faruk
Nusret Çetinel - İzzet
Saba Tümer - kendisi (konuk oyuncu)
Mine Özsamsun - Faruk'un annesi
Oğuz Okul - Faruk'un babası
İcmal Aktuna - İclal
Zeki Ocak - Cezmi
Erkan Can - Arif
Ersin Korkut - Lokman
Mustafa Uzunyılmaz - Tamirci Hicri
Ferruh Yenidoğan - İsfendiyar
Ayşenur Yazıcı - VuslatPATRON MUTLU SON İSTİYOR FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
2014 yılında vizyona giren Patron Mutlu Son İstiyor filminin çekimleri Ürgüp/Kapadokya'da gerçekleşti. Filmin çekimlerinin yapıldığı otel ise Dere Suites olarak kaydedildi.