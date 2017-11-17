Patnos Gazeteciler Cemiyeti'nden Ziyaret

Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Patnos İlçe Başkanı Tekin Dinç'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Yavuz, yaptığı açıklamada, AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde tekrar AK Parti Patnos İlçe Başkanı olarak seçilen Dinç'e başarıla diledi.



Dinç'in teşkilat deneyimi olan bir isim olduğunu belirten Yavuz, "Başkanımızın yapılacak hizmetlere ivme kazandırmasını bekliyoruz. Patnosu'muza hizmetin gelme noktasında basın olarak daima destek vereceğiz." dedi.



Dinç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizler de hep beraber ilçemize, bölgemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Hizmetlerimizi anlatmaya çalışacağız. Önemli olan Patnos'un birliği. Bu anlamda vekillerimizle, başkanlarımızla, teşkilatımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla hep beraber çalışacağız. Her şeyden de haberleri olacak, bu sözü veriyorum." şeklinde konuştu.