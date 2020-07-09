Patlamanın etkisiyle kamyonun parçaları 1 buçuk kilometre uzağa fırladı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlamanın meydana geldiği kamyonun parçaları 1 buçuk kilometre uzağa fırlarken, yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan evlerin camları kırıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlamanın meydana geldiği kamyonun parçaları 1 buçuk kilometre uzağa fırlarken, yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan evlerin camları kırıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen patlamanın etkisi ile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta İkizce Müslim Mahallesi'nde bulunan birçok evin camları kırıldı, bir evin de çatısında bulunan tavan döşemeleri çöktü. Patlamanın meydana geldiği kamyonun parçaları ise olay yerine yaklaşık 1 buçuk kilometre uzaklıkta bulundu.

"Çok korktuk"

Evinin camları kırılan Ramiz Balcıoğlu isimli vatandaş, "Ben içeride oturuyordum. Bir anda bir ses duydum. Sarsıntı oldu camlar kırıldı. Çok korktuk. Deprem oldu sandık. Evlerde hasar var. Aracın parçalarını arkadaşlar burada buldu" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA