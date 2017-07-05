Patlamada Yaralanan Asker İznik'te Törenle Karşılandı

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi sınır karakolunda vatani görevini yaptığı sırada terhisine 30 gün kala yapılan kontrollü patlamada yaralanan Topçu Er Yusufcan Şimşek tedavisinin ardından memleketi olan Bursa'nın İznik ilçesinde protokol tarafından karşılandı.



Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında iki gün önce yapılan kontrollü patlamada yaralanan 21 yaşındaki Topçu Er Yusufcan Şimşek, Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Bugün Hakkari'den THY uçağı ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na saat 19.00'da inen gazi asker Şimşek'i, babası Cemil Şimşek ve yakınları karşıladı. Daha sonra karayoluyla İznik'e gelen Şimşek için Belediye Başkanı Osman Sargın, Garnizon Komutanı Binbaşı Fırat Toprak, Emniyet Müdür Vekili Bedri Yaman, yakınları ile çok sayıda vatandaşın katıldğıı karşılama töreni düzenledi. Araba Konvoyu eşliğinde Çakırca mahallesindeki baba evine gelen Yusufcan Şimşek için evinin önünde kurban kesildi. Şümşek, annesi Semra Şimşek ve yakınlarıyla hasret giderdi.



İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ve Garnizon Komutanı Binbaşı Fırat Toprak da geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, Yusufcan Şimşek evinde olduğu için mutlu olduğunu söyledi.



- Bursa