Patients of a Saint Filmi
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Tıbbi deneyler sınırları zorladığında, en olağandışı testlerin sonu Kuzey Atlantik'teki St. Leonards Island'da bulunan, dünyanın en vahşi suçluları için yeniden tasarlanan bir hapishanede sonlanmaktadır. Bir deney ters gittiğinde tüm ada, çıkışı olmayan ölümcül bir labirente döner.
Yönetmen: Russell Owen
Senaryo: Matthew J. Gunn, Russell Owen
Oyuncular: Meg Alexandra, Gabz Barker, Kate Bell , Raymond Bethley, Anastasia Borodina, Sarah Brazier, Jess Chanliau, Tom Clegg, Stacey Lynn Crowe, Cherry-Rosa Cullen, Christopher Dunne, Jane Garda, Meryl Griffiths, Savanna Hall, Lydia Hourihan, Perry Jaques, Jennifer Joseph, Philip McGinley, Brian McGovern, Ria Morgan, Michelle Nali, Evan Rees, Lynne Anne Rodgers, Veronica Jean Trickett, Jessie Williams, Francesca Wood
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Patients of a Saint
Yapımcı Firma: CNS Prodüksiyon
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 106 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 26.06.2020
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Kaynak: InterSinema.com