Patients of a Saint Filmi
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Patients of a Saint Filmi

Patients of a Saint Filmi
06.05.2020 10:57 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:57

Patients of a Saint filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Patients of a Saint filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Tıbbi deneyler sınırları zorladığında, en olağandışı testlerin sonu Kuzey Atlantik'teki St. Leonards Island'da bulunan, dünyanın en vahşi suçluları için yeniden tasarlanan bir hapishanede sonlanmaktadır. Bir deney ters gittiğinde tüm ada, çıkışı olmayan ölümcül bir labirente döner.

Yönetmen: Russell Owen

Senaryo: Matthew J. Gunn, Russell Owen

Oyuncular: Meg Alexandra, Gabz Barker, Kate Bell , Raymond Bethley, Anastasia Borodina, Sarah Brazier, Jess Chanliau, Tom Clegg, Stacey Lynn Crowe, Cherry-Rosa Cullen, Christopher Dunne, Jane Garda, Meryl Griffiths, Savanna Hall, Lydia Hourihan, Perry Jaques, Jennifer Joseph, Philip McGinley, Brian McGovern, Ria Morgan, Michelle Nali, Evan Rees, Lynne Anne Rodgers, Veronica Jean Trickett, Jessie Williams, Francesca Wood

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Patients of a Saint

Yapımcı Firma: CNS Prodüksiyon

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 106 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 26.06.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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