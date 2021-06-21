Durumu kritik! Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı
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Durumu kritik! Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı

Durumu kritik! Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

Malatya'da trafiğe açık yolda paten kullanan 13 yaşındaki çocuk, halk otobüsünün altında kaldı. Talihsiz çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Malatya'da trafiğe açık alanda paten kullanan Yunus Emre D. (13) isimli çocuk, paten sürdüğü sırada önüne çıkan halk otobüsünün altında kaldı. Çevredekilerin büyük korkuyla yanına koştuğu çocuk, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI

Çukurdere Mahallesi'nde öğle saatlerinde Ahmet Ş. yönetimindeki 44 FY 457 plakalı halk otobüsünün önüne, bir anda patenle kayan Yunus Emre D. çıktı. Patenle kendisini durduramayan Yunus Emre, seyir halindeki otobüsün altında kaldı.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yunus Emre D.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Otobüs şoförü Ahmet Ş. ise gözaltına alındı.

Durumu kritik! Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı
Durumu kritik! Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı
Durumu kritik! Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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