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Patenci gençlerin tehlikeli yolcuğu kamerada

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Patenci gençlerin tehlikeli yolcuğu kamerada

Bahçelievler'de motosikletin arkasına tutunarak hızla ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya anbean yansıdı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Bahçelievler'de motosikletin arkasına tutunarak hızla ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya anbean yansıdı.

O-7 Karayolu Bahçelievler Çobançeşme mevkisinde seyir halindeki bir motosikletin arkasına takılan 3 patenci gencin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağıza getirdi. Öndeki patencinin motosiklete, arkadaki 2 kişinin ise birbirlerine tutunarak araç trafiğinde ilerlemesi gören sürücüleri şaşkına çevirdi. Patenli gençlerin kendi canlarını ve trafikteki diğer sürücülerin canlarını hiçe saydığı o yolculuk anı ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedildi. - İSTANBUL

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Haber: Patenci gençlerin tehlikeli yolcuğu kamerada - Haberler
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