Pastaneciye yanında çalışan kızı tacizden 2,5 yıl hapis cezası - Haberler
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Pastaneciye yanında çalışan kızı tacizden 2,5 yıl hapis cezası

Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza Etci - Haberler | Güncel
Pastaneciye yanında çalışan kızı tacizden 2,5 yıl hapis cezası

KARAMAN'ın Sarıveliler ilçesinde yanında çalışan A.Ö.'yü (16) taciz ettiği suçlamasıyla yargılanan pastaneci Adnan Canbolat (49), 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KARAMAN'ın Sarıveliler ilçesinde yanında çalışan A.Ö.'yü (16) taciz ettiği suçlamasıyla yargılanan pastaneci Adnan Canbolat (49), 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl mart ayında Sarıveliler ilçesinde meydana geldi. Bir pastanede işe başlayan A.Ö., iddiaya göre patronu  Adnan Canbolat tarafından tacize uğradı. Durumu anlattığı ailesi Canbolat'tan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine tutuklanan Canbolat,  Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanma sürecinde tahliye oldu. Tutuksuz yargılanan Canbolat, elde edilen güvenlik kamera görüntüleri ve diğer delillerin ardından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Canbolat, verilen cezanın ardından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne konuldu.


Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza Etci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Pastaneciye yanında çalışan kızı tacizden 2,5 yıl hapis cezası - Haberler
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