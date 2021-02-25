Paşinyan ulusa seslendi: Şuandan itibaren Genelkurmay Başkanı'na tutuklama emri verildi
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Paşinyan ulusa seslendi: Şuandan itibaren Genelkurmay Başkanı'na tutuklama emri verildi

25.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:26
Paşinyan ulusa seslendi: Şuandan itibaren Genelkurmay Başkanı'na tutuklama emri verildi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ordunun kendisine istifa etmesi çağrısında bulunmasının ardından Erivan'da halka seslendi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ordunun kendisine istifa etmesi çağrısında bulunmasının ardından Erivan'da halka seslendi. Paşinyan, "Ermeni halkı, askeri darbeye izin vermeyecektir. Şuandan itibaren,Savunma Bakanı ve Genelkurmay başkanı hakkında hapis emri verilmiştir" dedi.

Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan'ın ve hükümetinin istifa etmesi çağrısında bulundu. Başkent Erivan'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Savunma Bakanı ve Genelkurmay başkanı hakkında hapis emri verdi. Erivan'da ulusa seslenen Paşinyan, " Bu açıkça bir darbe girişimidir. Ermenistan halkı askeri darbeye izin vermeyecektir. Ermenistan ordusu, ülkenin sınırlarını ve bölgesel bütünlüğünü korumaya odaklanmalıdır. Şuandan itibaren,Savunma Bakanı ve Genelkurmay başkanı hakkında hapis emri verilmiştir. Sizler de askeri darbe girşimine asla izin vermemelisiniz. Tedbirli olmak Ermenistan'ın geleceği için önemlidir" dedi.

"ORDU, SİYASETE DAHİL OLAMAZ"

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun ülkede herhangi bir şekilde siyasete dahil olamayacağını ifade ederek, "Ordu, siyasi süreçlere dahil olamaz. Ordu, halkın seçtiği halka ve yetkililere itaat etmelidir" dedi.

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Görüntü dökümü

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ulusa sesleniş konuşması


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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