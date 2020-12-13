Paşinyan tarihi yenilginin faturasını Rusya'ya kesti: Elektronik harp sistemleri çalışmadı, ordumuz hedef haline geldi

Karabağ savaşında Azerbaycan ordusu tarafından bozguna uğrayan Ermenistan, yenilginin suçlusu olarak Rusya'yı gösterdi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "'Rus yapımı elektronik harp sistemleri çalışmadı. Bu yüzden ordumuz hedef haline geldi'' dedi.

Dağlık Karabağ'da bozguna uğrayan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşiyan, Rusya'ya öfke kustu. Azerbaycan'a karşı son Karabağ savaşında yaşanan ağır yenilgiden Rusya'yı sorumlu tutan Paşinyan, ülkesinin kuvvetlerinin elinde bulunan Rus yapımı silah ve sistemlerin savaşta başarı gösteremediğini söyledi.

''RUS YAPIMI ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİ ÇALIŞMADI''

Paşinyan, radyoda yaptığı konuşmada, Rus "Repelent-1" uçaksavar sistemlerinin Azerbaycan için kolay hedef olduğunu belirterek, "Ermenistan'ın Karabağ üzerindeki hava sahasını korumak için kullandığı Rus yapımı elektronik harp sistemleri çalışmadı. Bu yüzden ordumuz hedef haline geldi" dedi.

''ATEŞKESİ KABUL ETMESEYDİK SONUÇLAR BİZİM İÇİN AĞIR OLACAKTI"

Arabi21'de yer alan habere göre; Ermenistan ordusunun Karabağ bölgesinde ağır kayıplar verdiğini de itiraf eden Paşinyan, "Ateşkes ve Barış anlaşmasını kabul etmeseydik, bu savaşın sonuçları bizim için daha ağır olacaktı" dedi.

Moskova yönetimine de sitem eden Paşinyan, savaş sırasında Rusya'dan gerekli desteği göremediklerini söyledi.