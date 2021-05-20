Paşinyan, sahada kaybettiklerini masada kurtarmanın peşinde: Kararlar Ermenistan'ın %100 çıkarınadır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Paşinyan, sahada kaybettiklerini masada kurtarmanın peşinde: Kararlar Ermenistan'ın %100 çıkarınadır

Haberler.com / Cengiz Büyükuncu - Haberler | Dünya

Nikol Paşinyan, 2. Karabağ Savaşı'nın ardından ağır bir yenilgi alarak işgal ettiği toprakları Azerbaycan'a bırakmak zorunda kaldı. Yenilgisinin sorumluluğunu Rusya'nın "patlamayan" İskender füzelerine yıktı. Son olarak da ardından da darbe tehlikesi yaşadı. Şimdi halinden memnun olan Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan: "Rusya ve Azerbaycan'ın katılımıyla yürütülen üçlü müzakerelerin sonuçlarına ilişkin yeni belgeyi, Azerbaycan şartlara uyduğu takdirde imzalayacağım."

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yakın zamanda yaşanan savaşın etkileri sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Ermenistan'ın savaş sonrası sınırlarının içine girdiği iddia edilen Azerbaycan askerleri dikkatleri yine Kafkaslara çekti.

Azerbaycan bu konuda sessizliğini korurken; Rusya'nın arabuluculuğunda, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yürütülen müzakereler sonucunda, Azerbaycan'ın varılan anlaşmalara uyması halinde Azerbaycan ile yeni belgeyi imzalayacağını belirten Ermenistan Başbakan Vekili Paşinyan, kabine toplantısında konuştu.

"ÖN MUTABAKAT SAĞLANDI, ERMENİSTAN'IN ÇIKARLARINA UYGUN"

Kabine toplantısında yaptığı konuşmada Paşinyan, "Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan arasında üçlü müzakereler devam ediyor. Uluslararası ortaklarla ön mutabakatın sağlandığı kararlar Ermenistan'ın yüzde 100 çıkarınadır ve Azerbaycan bu anlaşmaları müzakere ettiğimiz şartlarda yerine getirirse, evet, bu belgeyi imzalayacağım" ifadelerini kullandı.

Paşinyan ayrıca, belge ile ilgili çalışmaların sürmesi nedeniyle ayrıntıları açıklamak istemediğini de sözlerine ekledi. Ermenistan'ın kendi çıkarlarına tamı tamına uygun gördüğü ve imzalamak için can attığı kararlar merak ediliyor.

Paşinyan, sahada kaybettiklerini masada kurtarmanın peşinde: Kararlar Ermenistan'ın %100 çıkarınadır
- Cengiz Büyükuncu
Cengiz Büyükuncu
Haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Destici Mustafa Sarıgül Ahmet Davutoğlu
Magazin Burak Sergen Necati Şaşmaz Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Ozan Tufan Ersun Yanal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Paşinyan, sahada kaybettiklerini masada kurtarmanın peşinde: Kararlar Ermenistan'ın %100 çıkarınadır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 17:52:11. #1.16#

title