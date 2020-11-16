Paşinyan Karabağ'da yüzlerce Ermeni askerinin kayıp olduğunu iddia etti
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Paşinyan Karabağ'da yüzlerce Ermeni askerinin kayıp olduğunu iddia etti

16.11.2020 11:50 | Son Güncelleme: 16.11.2020 12:12

Karabağ Anlaşması'nı imzaladıktan sonra ülkesinde eleştirilerin hedefi haline gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'da yüzlerce Ermeni askerinin kayıp olduğunu söyledi. Azerbaycan tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmezken, Paşinyan'ın yalan atarak bir karışıklık yaratmaya çalışmış olabileceği düşünülüyor.

Ermenistan 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef alırken, kendisini savunmaya geçen Azerbaycan Ermenistan'a ağrı bir yenilgi yaşattı. Yaklaşık olarak 250 yerleşim yerini işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu son olarak Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'yı da alınca Erivan yönetiminin eli kolu bağlandı.

Şuşa'nın alınmasıyla birlikteRusya ve Azerbaycan Devlet Başkanları ile görüşerek yenilgiyi kabul etti ve bölgeden çıkacaklarını bildirdi.

PAŞİNYAN İSTİFA ETMEYECEĞİNİ DUYURDU

Bu anlaşmanın ardından Ermeni halkı Paşinyan'ın istifasını isterken, Paşinyan yaptığı açıklamada istifa etmeyeceğini ve görevinin başında olacağını söyledi. Paşinyan, Karabağ'daki mevcut durumundan da kendisinin sorumlu olduğunu aktardı.

"YÜZLERCE ERMENİ ASKERİ KAYIP"

Öte yandan Paşinyan bölgeden çekilen Ermeni askerleriyle ilgili de bir iddiada bulundu. Paşinyan yaptığı açıklamada yüzlerce Ermeni askerinin kayıp olduğunu öne sürdü. Azerbaycan tarafından konuyla ilgili olarak bir açıklama gelmezken, Paşinyan'ın daha önce de olduğu gibi yalana sığınmış olabileceği düşünülüyor.

RUSYA'YI SAVAŞA ÇEKMEK İÇİN YALAN ATMIŞTI

Azerbaycan karşısında başarısız olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın sınırlarına saldırdığı yalanını kullanarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım istemişti. Putin ise saldırı yalanına inanmayarak, saldırı olduğu takdirde yardıma gelebileceklerini bildirmişti.

Paşinyan Karabağ'da yüzlerce Ermeni askerinin kayıp olduğunu iddia etti
Haber Yorumları (2)
AHMET: ermeni demek, dehliz, çukur, hendek, mağara ve in demektir. bu haydut milletin yüzü daima gülmeyecektir. çünkü Türk milletine düşmanlıklarının arkasında kıskançlık ve onlara gösterdiğimiz büyük müsamaha vardır. Allah iyilikleri inkar edenlerin yüzünü güldürmez. ermenide münkir ve kindar bir milletçiktir.
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FARKLI: Ermeni ordusunun da, Azerbaycan ordusunun da yüzlerce Kayıp askerlerinin olması çok normal. Hatta bazıları hiç bir zaman bulunamayabilirler. Onlarca yıl sonra. . O da belki. !
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