Paşinyan'ın, Putin ile yapacağı görüşme sonrası istifa edeceği iddia edildi

Ermenistan medyası, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın önümüzdeki hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin ardından istifa edeceğini öne sürdü. Paşinyan'ın yerine eski İstihbarat Başkanı Artur Vanetsyan'ın getirileceği belirtildi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonda ağır kayıplar veren Ermenistan, ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştı. Anlaşma kapsamında Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan'ın kontrolüne geçerken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ülkede "vatan haini" ilan edilmişti. Azerbaycan'ın tarihi zaferi sonrası Rusya ise Paşinyan'ın istifa etmesi konusunda baskılarını artırmıştı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Ermenistan medyasında yer alan bir haberde, Paşinyan'ın önümüzdeki hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği belirtildi. Görüşmeden sonra Paşinyan'ın istifa edeceği ve yerine hükümete karşı darbe iddiası ile tutuklanan eski İstihbarat Başkanı Artur Vanetsyan'ın getirileceği ifade edildi.

"PAŞİNYAN TEKRAR OTORİTE SAĞLAYAMADI"

44 günlük savaşın ardından Paşinyan'ın tekrar otorite sağlayamadığı belirtilen haberde, "Ermenistan'da yönetimin gizli devri görüşmeleri başladı" ifadelerine yer verildi.