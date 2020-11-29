Paşinyan'ın, Putin ile yapacağı görüşme sonrası istifa edeceği iddia edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Paşinyan'ın, Putin ile yapacağı görüşme sonrası istifa edeceği iddia edildi

29.11.2020 18:09 | Son Güncelleme: 29.11.2020 18:38

Ermenistan medyası, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın önümüzdeki hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin ardından istifa edeceğini öne sürdü. Paşinyan'ın yerine eski İstihbarat Başkanı Artur Vanetsyan'ın getirileceği belirtildi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonda ağır kayıplar veren Ermenistan, ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştı. Anlaşma kapsamında Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan'ın kontrolüne geçerken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ülkede "vatan haini" ilan edilmişti. Azerbaycan'ın tarihi zaferi sonrası Rusya ise Paşinyan'ın istifa etmesi konusunda baskılarını artırmıştı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Ermenistan medyasında yer alan bir haberde, Paşinyan'ın önümüzdeki hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği belirtildi. Görüşmeden sonra Paşinyan'ın istifa edeceği ve yerine hükümete karşı darbe iddiası ile tutuklanan eski İstihbarat Başkanı Artur Vanetsyan'ın getirileceği ifade edildi.

"PAŞİNYAN TEKRAR OTORİTE SAĞLAYAMADI"

44 günlük savaşın ardından Paşinyan'ın tekrar otorite sağlayamadığı belirtilen haberde, "Ermenistan'da yönetimin gizli devri görüşmeleri başladı" ifadelerine yer verildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

2020'de başımıza daha neler gelecek? Korona bitmeden başka bir kabus yeniden hortladı
2020'de başımıza daha neler gelecek? Korona bitmeden başka bir kabus yeniden hortladı
Ateşkesi imzalamak zorunda kalmıştı! Hezimet sonrası Paşinyan'ın sözleri ülkeyi karıştırdı
Ateşkesi imzalamak zorunda kalmıştı! Hezimet sonrası Paşinyan'ın sözleri ülkeyi karıştırdı
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Paşinyan'ın, Putin ile yapacağı görüşme sonrası istifa edeceği iddia edildi
Artur Vanetsyan
Paşinyan'ın, Putin ile yapacağı görüşme sonrası istifa edeceği iddia edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Osman Kavala Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bülent Ersoy Burcu Esmersoy İbrahim Büyükak İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Mert Günok Şenol Güneş Ersun Yanal Samet Aybaba
Tüm Haberler Türk Bursa Antalya Osmangazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Paşinyan'ın, Putin ile yapacağı görüşme sonrası istifa edeceği iddia edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 18:40:56. #1.15#
title