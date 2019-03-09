Pasinler Tso'da İstihdam Seferberliği Toplantısı

TOBB Koordinatörlüğünde yürütülen 2019 İstihdam Seferberliğinin detayları, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası (PTSO) ev sahipliğinde ilçede bulunan esnaf tüccar ve mali müşavirlere anlatıldı.

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Erzurum SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş, Pasinler SGK İlçe Müdürü Nihat Köksal, Pasinler TSO Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı, Genel Sekreter Halime Bingöl, iş adamı, tüccar ve mali müşavirler katıldı.

Bir işletmenin ticari faaliyetlerini yürütürken en büyük maliyet kalemlerinden birinin iş gücü maliyeti olduğuna dikkat çeken Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı, istihdam seferberliğinin bu maliyet yükünü hafifletecek teşvikleri içerdiğini söyledi.

SGK Erzurum İl Müdürü Nizamettin Durmuş, bir konuşma yaparak işverenleri programdan faydalanmaya davet etti. SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş, programın uygulama esaslarına ilişkin bir sunum yaparak katılımcıların sorularını yanıtladı.

TEŞVİKLER ANLATILDI

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası'nda ayrıca hükümet tarafından açıklanan teşviklerle ilgili olarak ta bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıya da Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı, İlçe Tarım Müdürü Hamza Moroğlu, Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya, SGM İlçe Müdürü Nihat Köksal, Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Tanrıkulu ve Pasinler TSO Genel Sekreteri Halime Bingöl katıldı. Toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı, DAP, KUDAKA teşviklerinin uygulama esasları ele alındı. - ERZURUM

Kaynak: İHA