Pasifik Ülkesi Papua Yeni Gine'de 6.0 Büyüklüğünde Dreprem

Pasifik Okyanusu'nda ada ülkesi Papua Yeni Gine'nin New Britain adasında 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Sismek Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, merkezi New Britain adasının Rabaul kentine 191 kilometre ve Kandrian kentine 253 kilometre olarak belirlenen depremin derinliği de 10 kilometre olarak ölçüldü. (Harita) - İstanbul