Pasifik Savaşı: İsyan", 23 Mart 2018'de Sinemalarda

İngiliz senarist ve yönetmen Steven S. DeKnight'ın yeni filmi "Pasifik Savaşı: İsyan", 23 Mart 2018'de vizyona girecek.



Maceraseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmde, John Boyega, Scott Eastwood, Jing Tian, Cailee Spaeny, Rinko Kikuchi, Burn Gorman, Adria Arjona ve Charlie Day rol aldı.



Filmde, kitlesel imha yapan dünya dışı canavarlar ve onları yenilgiye uğratmak üzere inşa edilen insanların komuta ettiği süper makineler arasında tüm dünyaya yayılan bir çatışma ele alınıyor.



Oyuncu John Boyega filmde, korkunç "Kaiju"ya karşı insanlığı kurtarmak için hayatını veren efsanevi bir babanın oğlunu ve bir zamanlar umut vaat eden bir Jaeger pilotu olan asi "Jake Pentecost" karakterini canlandırıyor.