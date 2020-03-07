Pasifik Savaşı 2 filmi konusu nedir? Pasifik Savaşı 2 oyuncuları ve Pasifik Savaşı 2 özeti!

07.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:14

Pasifik Savaşı 2 filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Pasifik Savaşı 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Pasifik Savaşı 2 konusu nedir, Pasifik Savaşı 2 oyuncuları kimler ve Pasifik Savaşı 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

PASİFİK SAVAŞI 2 FİLMİNİN ÖZETİ

Babasının uzaylılara karşı kahramanca ölümü sırasında Jaeger pilotluğu eğitimine devam etmekte olan Jake, babasının ölümünün ardından eğitimini terk eder.

Bir zamanların umut vadeden pilotuyken suç dünyasına bulaşan Jake'e uzaklaştığı kız kardeşi Mako Mori tarafından son bir şans tanınır. Savaşın gölgesinde büyüyen cesur yeni nesil pilotlara liderlik etmekte olan Mako, dünyayı tehdit eden yeni bir tehlikeye karşı mücadele vermektedir. Yetenekli pilot Lambertve 15 yaşındaki Jaeger hackerı Amara ile güçlerini birleştiren Jake, elinde kalan tek aile ile birlikte dünyanın gördüğü en güçlü savunma hattı olma yoluna baş koyar.

Pasifik Savaşı 2

PASİFİK SAVAŞI 2 OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen koltuğunda Steven S. DeKnight'ın bulunduğu, başrollerinde iseJohn Boyega ve Scott Eastwood'un olduğu filmin senaryo ekibinde ise Guillermo del Toro ve Steven S. DeKnight yer alıyor.

Pasifik Savaşı 2 Yönetmen: Steven S. DeKnight

Pasifik Savaşı 2 Oyuncular: John Boyega, Scott Eastwood, Cailee Spaeny