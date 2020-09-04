Pascha kimin? Pascha nerede? Pascha ne demek? Pascha adresi nedir?
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Pascha kimin? Pascha nerede? Pascha ne demek? Pascha adresi nedir?

Almanya'nın en büyük Pascha genelevi iflas etti. Pascha genelevinde kaç kişi çalışıyor? Pascha genelevi neden iflas etti? Pascha tarihi nedir?

Pascha kimin? Pascha nerede? Pascha ne demek? Pascha adresi nedir?
04.09.2020 14:01 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:05

PASCHA NE DEMEK?

Almanya kökenli kelimenin anlamı paşadır.

PASCHA 'DA KAÇ KİŞİ ÇALIŞIYOR?

ascha adlı genelevde yaklaşık 120 hayat kadını çalışıyordu. Genelevde hayat kadınlarının yanı sıra yaklaşık 60 kişilik aşçı ve kuaförden oluşan bir ekip de vardı.

Pascha kimin? Pascha nerede? Pascha ne demek? Pascha adresi nedir?

PASCHA TARİHİ NEDİR?

Genelev Ocak 1972'de Hornstraße'de "Eros Center" adı altında açıldı. Avrupa'nın ilk yüksek katlı geneleviydi. Köln şehri, şehir merkezindeki "Kleine Brinkgasse" kırmızı ışık bölgesini ortadan kaldırmak istedi ve şehrin kenar mahallelerinde, şehrin sahip olduğu araziye yeni genelev inşa etmek için bir ruhsat verdi.

PASCHA GENELEVİ NEDEN İFLAS ETTİ?

Almanya'nın Köln kentinde bulunan 11 katlı, 9 bin metrekare kullanım alanlı 'Pascha' isimli genelev koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iflas etti.

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