Pasalic'e 2.7 Milyon Euro!

Transferde dur durak bilmeyen Galatasaray, orta sahaya yapılacak takviye için de çalışmalarını sürdürürken sarı-kırmızılı ekibin Chelsea forması giyen Mario Pasalic ısrarının sürdüğü ifade edildi. Bu sezon Milan'da kiralık forma giyen Pasalic için yeni bir teklif yapıldığı öğrenildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın, Chelsea'ye 2.7 milyon euro teklif ettiği yazıldı.



YAKIN ARKADAŞINDAN YARDIM İSTEDİ



Betis ve Lazio'nun da talip olduğu 22 yaşındaki Hırvat ön liberonun transferinde Cimbom'un avantajlı olduğu kaydedildi. Chelsea ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan Pasalic'in Conte tarafından kadroda düşünülmediği ve satışına onay verileceği vurgulandı. Vatandaşını sarı-kırmızılı takıma getirmeyi çok isteyen teknik direktör İgor Tudor'un yakın arkadaşı Conte'den yardım istediği de ifade edildi.



-1995 doğumlu Hırvat futbolcu Mario Pasalic, orta alanda defansa yönelik görev yapıyor.



-Chelsea'ye transfer olduktan sonra kiralık gönderilmekten kurtulamayan Pasalic, İspanya'da Elche, Fransa'da Monaco ve İtalya'da Milan takımlarında forma giydi.



-22 yaşındaki oyuncunun, Chelsea ile sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.



ÇOK YÖNLÜ



Ön liberoda oynayan ama 10 numara olarak da forma giyen Marico Pasalic, Sneijder'in ayrılması halinde Belhanda'ya da alternatif olacak.



(Fotomaç)