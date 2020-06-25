Partisinden istifa eden CHP'li meclis üyesi, AK Parti'ye geçti
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Partisinden istifa eden CHP'li meclis üyesi, AK Parti'ye geçti

MERSİN'de bir ay önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP), istifa eden Akdeniz Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Kahraman, AK Parti'ye katıldı.

Partisinden istifa eden CHP'li meclis üyesi, AK Parti'ye geçti
25.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:41

MERSİN'de bir ay önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP), istifa eden Akdeniz Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Kahraman, AK Parti'ye katıldı.

Akdeniz ilçesinde 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde CHP'den belediye meclis üyesi seçilen ancak bir ay önce partisinden istifa eden Süleyman Kahraman, 15 ay sonra AK Parti'ye geçti. Kahraman'ın geçişi için AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen törene Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak ile İl Başkanı Cesim Ercik de katıldı. Başkan Gültak'ın Akdeniz ilçesine yönelik hizmet ve çalışmalarından etkilendiğini ifade eden Kahraman, "Yaklaşık bir ay önce partimden istifa ettim. Başkan Gültak ile beraber Akdeniz'e hizmet etmeye karar verdim. Bu sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ediyorum kendilerine. İnşallah hizmete devam edeceğiz" dedi. 

'BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ'Cesim Ercik, "Biz başka bir siyasi partiden meclis üyesi transfer etmiyoruz. Zaten bir ay önce istifa etti Süleyman bey ve bizim partimize geçmeye karar verdi" dedi.Başkan Gültak ise, "Süleyman Kahraman, partimize geçme kararı aldıktan sonra Ankara ile görüşme yaptık. Ankara'nın onayını aldıktan sonra partimize katıldı. Akdeniz'de hep birlikte çalışacağız" diye konuştu. 

Kaynak: DHA

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